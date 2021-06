Drożej za przesyłki z Chin i Wielkiej Brytanii. Tłumaczymy, kto i gdzie musi zapłacić VAT oraz cło

Co zmieni ustawa? – Szczególnie istotną zmianą, z punktu widzenia konsumenta, jest zniesienie progu 22 euro, poniżej którego aktualnie, w większości krajów UE, przesyłki pocztowe, zawierające towary kupione w krajach trzecich, są zwolnione z podatku VAT – wymienia Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Zmiany dotyczą też droższych przesyłek. Te o wartości nie większej niż 150 euro będą podlegać podatkowi VAT, natomiast te powyżej 150 euro dodatkowo także należnościom celnym.

Jak zapłacimy VAT po zmianach?

Innymi słowy, kupując produkty w Chinach, w Wielkiej Brytanii czy innym kraju spoza UE, zapłacimy podatek VAT, a dodatkowo do droższych przesyłek, powyżej 150 euro, pokryjemy także opłaty celne. Jak będziemy to robić?

W praktyce nie będzie to wymagało od nas żadnych dodatkowych działań. W przypadku przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro obowiązek poboru i wpłaty VAT zostanie przeniesiony na właścicieli platform internetowych. Podatek zapłaci więc AliExpress , jeśli to tam będziemy kupować produkty, lub np. Allegro , jeśli na tej platformie kupimy pochodzący spoza UE towar.

- Podatek VAT z tytułu tych transakcji rozliczać będą platformy, w tym Allegro, a nie sprzedawcy. Oznacza to, że od tych transakcji pobierzemy od sprzedawcy podatek VAT – informuje w komunikacie Allegro. Dla kupujących oznacza to tylko tyle, że będzie drożej. Sprzedawcy będą musieli zrekompensować sobie konieczność zapłaty podatku VAT.

Opłaty celne u listonosza

Co z opłatami celnymi? Tymi też nie musimy się przejmować. Zajmie się nimi Poczta Polska. – Poczta Polska zaoferuje odbiorcom przesyłek kompleksową usługę związaną z odprawą celno-podatkową towarów. Najprostszy wariant nie będzie wymagać od odbiorcy żadnych działań - tłumaczy Justyna Siwek.

- To Poczta wykona wszystkie niezbędne czynności: pobierze przy doręczeniu przesyłki należności celno-podatkowe w wysokości naliczonej przez Krajową Administrację Skarbową oraz opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego – dodaje.

Przy odbiorze przesyłki w placówce pocztowej możliwe będzie uiszczenie należności gotówką lub kartą. W przypadku, gdy adresat odmówi uiszczenia ciążących na przesyłce należności celno-podatkowych, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Na przesyłki możemy poczekać dłużej

W związku z nowymi regulacjami może wydłużyć się czas oczekiwania na przesyłki. Po zamówieniu towaru w kraju spoza UE, Poczta dokona zgłoszenia celnego. Krajowa Administracja Skarbowa obliczy i przekaże Poczcie wysokość należności podatkowych albo celno-podatkowych, którą Poczta jest zobowiązana pobrać i odprowadzić do KAS. Dopiero z takimi dokumentami listonosz uda się do odbiorcy i pobierze płatności.

– Największy wpływ na czas doręczenia przesyłek w nowym modelu odpraw mają okoliczności niezależne od Poczty, takie jak dostępność pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia oraz czas niezbędny na wydanie przez Krajową Administrację Skarbową decyzji o wymiarze należności oraz zwolnieniu przesyłki do doręczenia. Pełnomocnictwa najlepiej udzielić jeszcze przed złożeniem zamówienia, a najpóźniej przed nadejściem przesyłki do Polski – mówi Justyna Siwek.