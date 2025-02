Dwie najpopularniejsze ulgi podatkowe. "Przybywa osób korzystających"

Twój e-PIT, który od 15 stycznia umożliwia rozliczanie się z fiskusem, w tym roku działa również jako aplikacja mobila na smartfon. Dzięki temu system logowania do aplikacji mobilnej został uproszczony w porównaniu do wersji przeglądarkowej. Po pierwszym uwierzytelnieniu przez login.gov.pl użytkownicy mogą korzystać z PIN-u lub danych biometrycznych do kolejnych logowań, co znacząco ułatwia dostęp do usługi.