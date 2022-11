Estoński CIT to sztandarowy pomysł rządu dla biznesu. Jednak przedsiębiorców nie przekonał

Estoński CIT nie porwał przedsiębiorców

Powiew optymizmu?

Jednak według konsultantki merytorycznej badania i doradczyni podatkowej Ewy Flor, 14 proc. zainteresowanych przejściem na ryczałt to umiarkowanie pozytywny wynik. – W grupie przeciwników zmiany jest sporo osób przyzwyczajonych do klasycznych rozliczeń CIT-u, które zwyczajnie jeszcze nie są gotowe na zmiany lub oceniają to rozwiązanie jako nieodpowiednie dla nich – zauważyła.

Zdaniem Katarzyny Winieckiej, wynik ten pokazuje, że relacja przedsiębiorcy z fiskusem cały czas nie opiera się na wzajemnym zaufaniu. – Właściciele firm boją się wzmożonych kontroli ze względu na dużą niepewność co do nowych, często nieprecyzyjnych postanowień stanowionego prawa. Regulacje dotyczące estońskiego CIT-u będą obowiązywały trzeci rok, a każdy z nich jest związany z ich nowelizacją – podkreśliła.

To miał być "inkubator przedsiębiorczości"

Mateusz Morawiecki dwa lata temu podkreślał, że tzw. estoński CIT będzie skierowany nawet do 97 proc. przedsiębiorstw. To miał być przełom, który uruchomi inwestycje prywatne. – Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał rozwijać się i inwestować w Polsce będzie miał do tego idealne warunki. To prawdziwy inkubator przedsiębiorczości – mówił wtedy premier.