Fiskus rozliczy handel w internecie. Projekt rządu na ukończeniu

Resort finansów finiszuje z projektem ustawy umożliwiającej kontrolę obrotów e-commerce. Cel: wyłapanie nieopodatkowanych wpływów i ściągnięcie pieniędzy do kasy państwa - pisze w czwartek "Puls Biznesu". Do Krajowej Administracji Skarbowej trafią informacje, kto czym handluje, co wynajmuje, jakie świadczy usługi, jakie osiąga obroty i na jakie rachunki trafiają zarobione pieniądze.