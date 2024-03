"Głupota, patologia, cudaczny pomysł". Burza po zapowiedzi rządu ws. składki

KS222 39 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ja jestem za tym, aby osoby które idą do sejmu musiały przejść testy psychologiczne . Kierowca czy mundurowy musi przechodzić takie testy , ludzie którzy decydują o naszym życiu tego nie muszą , a jak oglądam wyczyny naszych polityków to wydaje mi się, że części tych ludzi nie oglądalibyśmy w sejmie. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną to osoba na etacie "płaci składkę" rękoma pracodawcy , bo to pracodawca musi znaleźć środki na pensję , podatki i ZUS. Wydaje mi się, że tutaj dużo osób wypowiada się co pracuje w budżetówce i czy stoją czy leżą to pensja im się należy . Przedsiębiorca musi wykonać usługę lub wytworzyć coś , znaleźć zbyt na to , musi mieć wpływy , żeby utrzymać kadrę pracowniczą. Żeby utrzymać 20 pracowników trzeba co miesiąc tylko na to uzbierać około 100 tyś. złoty., a gdzie reszta kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ci co tak zazdroszczą osobom na własnej działalności , proponuje założenie własnej i wypracowanie takich dochodów, żeby opłacił podatki i ZUS i cieszył się tymi milionami na koncie , które zapewne bez problemu uzyskają i których tak zazdrości.