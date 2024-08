Kamala Harris powiedziała, co zrobi w pierwszych dniach prezydentury

Zobacz także: Wybory w USA. "My sobie poradzimy, ktokolwiek by nie wygrał"

Kamala Harris odpowiada na niewygodne pytania

Harris była pytana o kilka kwestii, co do których zmieniła swoje stanowisko od czasu kampanii 2020 r., w tym zakazu wydobywania ropy i gazu łupkowego poprzez bardzo kontrowersyjną metodę szczelinowania (ang. fracking). To szczególnie ważna sprawa dla gospodarki w kluczowym stanie Pensylwania.

Musiała też odpowiedzieć na pytania o jej podejście do imigracji i zabezpieczenia południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Zapewniła, że jej wartości się nie zmieniły, ale wiele jeździła po kraju i uważa, że "ważne jest, by zbudować konsensus i znaleźć wspólne zrozumienie, jak możemy naprawdę rozwiązać problemy".

Imigracja i inflacja

Kandydatka Demokratów przyznała, że wciąż jest wiele do zrobienia, by zmniejszyć inflację. Zapowiedziała, że pierwszego dnia prezydentury zacznie wdrażać swój plan gospodarczy, mający zmniejszyć koszt podstawowych towarów, inwestycje w małe firmy, czy zwiększenie ulgi podatkowej na dzieci.

Izrael i Gaza. Harris składa deklarację

Pytana o to, czy zamierza zmienić politykę wobec Izraela, czego domaga się progresywne skrzydło Demokratów, Harris odpowiedziała "nie". Zaznaczyła jednak przy tym, że najważniejsze jest doprowadzenie do porozumienia o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników, bo "nie tylko jest to słuszna rzecz, by zakończyć tę wojnę, ale odblokuje to wiele rzeczy, które muszą stać się później", tj. rozwiązanie konfliktu w oparciu o dwa państwa, "gdzie Izrael jest bezpieczny, a w równej mierze Palestyńczycy mają bezpieczeństwo, samostanowienie i godność".