Kłamstwo VAT-owskie. Rząd przemilczał ważną rzecz

- Rząd mówi jednym tchem o ograniczeniu luki VAT-owskiej o połowę i o 60 mld zł, które z tego tytułu popłynęły do budżetu. Oczywiście, lukę udało się ograniczyć, ale o 20 mld zł. Pozostałe 40 mld zł to efekt wzrostu gospodarczego i inflacji. Problem w tym, że wzrost gospodarczy przesunął się w stronę konsumpcji. Powinniśmy patrzeć na wartości w relacji do PKB, a nie na same wartości nominalne. Do tego dochodzi nam kłamstwo budżetowe. Rząd twierdzi, że będzie miał niższy deficyt niż w czasie, gdy rządziła PO. Prawa jest taka, że rząd ukrywa deficyt w funduszach poza budżetem, np. w wydatkach i inwestycjach takich instytucji, jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju – mówił w programie "Money. To się liczy" dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR.