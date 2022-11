Kolejna pułapka w Polskim Ładzie. Tym razem wycelowana w księgowych

O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna", który potwierdził tę informację w Krajowej Informacji Skarbowej. Choć żadna regulacja nie wskazuje takiego obowiązku wprost, to jednak mówią o tym wewnętrzne wytyczne dla skarbówki. Wskazują to również wykładowcy na szkoleniach dla księgowych i kadrowych.

Nowy problem z ulgą dla klasy średniej

Czym jest ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej z Polskiego Ładu skierowana była do osób, których miesięczne wynagrodzenie mieściło się w przedziale od 5 701 do 11 141 zł miesięcznie (rocznie daje to od 68 412 do 133 692 zł). Wystarczyło jednak, by pracownik przekroczył limity o złotówkę, a już tracił całkowicie prawo do ulgi.