Dziesiątki tysięcy donosów do skarbówki. Oto kto je składa

Około 46 tysięcy donosów zostało złożonych do urzędów skarbowych w 2023 roku - wynika z danych, do których dotarł "Fakt". Jak tłumaczył jakiś czas temu dziennik, Izby Administracji Skarbowej nazywają je zgłoszeniami sygnalnymi, które mogą stać się podstawą do wszczęcia kontroli.