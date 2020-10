Kościński przekonuje: w przyszłym roku nie będzie żadnego podwyższania podatków

Pomysłu bronił w czwartek Kościński na antenie Polskiego Radia 24. - Nie może być tak, że właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością płacą podatek CIT i później, jak otrzymują dywidendy, to płacą PIT, a inwestorzy w spółki komandytowe omijają to i płacą tylko jeden z tych podatków - przekonywał.

Nowe podatki. "Pytanie, czy przeciętny Kowalski to zobaczy"

- Jedyny nowy podatek, jaki wchodzi od 1 stycznia, to od sprzedaży detalicznej, który już 3-4 lata temu miał wejść, ale przez to, że jest spór w KE przytrzymaliśmy go do 1 stycznia - dodał.