Księgowi mają problem przez Polski Ład. Nie wiedzą, jak wyliczyć zaliczki na PIT

O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna", który podkreśla, że roczny limit w wysokości 3,6 tys. zł jest sumą 12 kwot zmniejszających miesięczną zaliczkę na podatek (co miesiąc wynosi ona 300 zł). Niektórzy pracownicy jednak już przekroczyli go w październiku.

Zamieszanie z limitem kwoty zmniejszającej podatek

"DGP" zauważa, że to efekt zmian wprowadzonych wraz z Polskim Ładem 2.0. W czerwcu rządzący obniżyli wysokość podatku w pierwszym progu (czyli dla zarabiających od 30 do 120 tys. zł) z 17 do 12 proc. Nie zmieniła się natomiast roczna kwota dochodu wolnego od podatku i wynosi wciąż 30 tys. zł.