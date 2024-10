Kwota wolna od podatku. Oni zmian boją się najbardziej

Gazeta wyjaśnia, że chodzi o to, od jakiej puli dochodów podatników PIT i CIT będą liczone wpływy samorządów oraz przypomina, że ustawa z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada, że pod uwagę nie będą brane dochody zwolnione od podatku. W przyszłości mogą stracić na tym bogatsze samorządy, których wpływy będą przekraczać wyliczone potrzeby wydatkowe - czytamy.

Przypomnijmy, że od nowego roku samorządy nie będą już otrzymywać udziałów w podatkach PIT i CIT wpłaconych do budżetu państwa . Ich wpływy będą liczone jako kwoty odpowiadające dochodom podatników z ich terenu. Przykładowo do gmin będą wpływać kwoty odpowiadające 7 proc. dochodów podatników PIT i 1,6 proc. w przypadku CIT - wskazano w artykule.

"DGP" napisała, że w ocenie ekspertów i samorządowców ten mechanizm zapewnia uzupełnienie dochodów z subwencji, ale wyłącznie do wysokości potrzeb wydatkowych. Ewentualne straty mogą ponieść te jednostki, które wypracują dochody podatkowe przekraczające potrzeby. Do tego zresztą ma zachęcać nowy system - do ściągania podatników na swój teren - czytamy.