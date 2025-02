Zeznanie roczne seniorów. Kto nie musi, a kto powinien rozliczyć PIT samodzielnie

Masz pytania ws. rozliczenia podatków? Napisz do nas na dziejesie.wp.pl

Ulgą dla seniorów można objąć odprawę emerytalną czy ekwiwalent za urlop w roku przejścia na emeryturę pod warunkiem, że otrzymano je przed wypłatą pierwszej emerytury. Maksymalna korzyść z tej ulgi do ponad 25 tys. zł podatku mniej do zapłaty.

Emeryci i renciści

Ulga dla pracujących seniorów

Co do zasady, osobom starszym przysługują takie same ulgi jak pozostałym podatnikom. Seniorzy mają jednak jedną ulgę tylko dla siebie. Chodzi o ulgę dla aktywnych seniorów. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy - pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego - nadal są aktywni zawodowo.