Minister finansów: musimy się liczyć z lockdownem

- Z punktu widzenia finansów musimy się z tym liczyć, choć nie chcielibyśmy tego robić, bo to negatywnie wpływa na społeczeństwo i na gospodarkę. Musimy być jednak gotowi na każdą ewentualność - mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, zapytany o to, czy rząd rozważa możliwość wprowadzenia lockdownu .

Polski Ład. Kościński: emeryci potrzebowali dodatkowych pieniędzy teraz

Obniżka VAT na paliwa. "Chcemy to zrobić, nie czekając na zgodę KE"

- Chcemy to zrobić, nie czekając na zgodę Komisji Europejskiej. Dyrektywa, która umożliwia obniżkę VAT, wejdzie w życie dopiero latem. Mamy nadzieję, że KE będzie przychylnym okiem patrzeć na to, co robimy - zwłaszcza że to obniżka na określony czas, a nie na stałe. Dziś praktycznie wszystko, co drożeje, wcześniej lub później jest oparte na cenie paliwa. Więc jeśli obniżymy ją, będzie to miało wpływ na całą inflację - przekonuje minister finansów.