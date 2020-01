Ministerstwo finansów. 31 stycznia mija termin przekazania części informacji o dochodach

Do tej pory Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) otrzymała ponad 29,5 mln dokumentów od płatników. Przypomnijmy, że tego samego dnia upływa również termin na przesłanie: informacji dot. wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Płatnicy (w tym pracodawcy i organy rentowe) mają czas do końca lutego na przesłanie informacji PIT-11, PIT-R oraz PIT-40A/PIT-11A osobom fizycznym. Ponieważ ostatni dzień lutego 2020 r. przypada w sobotę to, zgodnie z Ordynacją podatkową, płatnicy mogą przesłać te informacje do poniedziałku 2 marca br.