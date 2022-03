Nowa ulga podatkowa nie dla wszystkich. "Finansowa katastrofa"

"W wydanym akcie prawnym jest zapis mówiący o tym, że stawką 0 proc. VAT zostaną objęte towary i usługi, które będą dostarczone wyłącznie na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów leczniczych. To oznacza, że wszystkie organizacje społeczne: fundacje i stowarzyszenia oraz firmy, które od początku wojny zaangażowały się w niesienie pomocy uchodźcom i ludności na Ukrainie nie będą mogły korzystać z 0 proc. VAT" - czytamy.

Pomoc humanitarna dla Ukrainy bez VAT

Maja Rezanko-Zielińska, doradca podatkowy z Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych, alarmuje, że "to dla organizacji pozarządowych, które od początku wojny na Ukrainie niosą pomoc, będzie finansowa katastrofa".

- Zastanawiam się jako doradca podatkowy, co mamy zrobić jako fundacja, jeśli będziemy chcieli przekazać mleko, środki higieniczne dla domu dziecka, które przyjęło dzieci z Ukrainy? Proszę pamiętać, że nie wszędzie jest sprawna i zorganizowana siatka dystrybucji takich jednostek jak wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Musieliśmy iść z pampersami np. do wójta gminy, w której znajdują się przyjęte dzieci i prosić o organizację ich dystrybucji po to, żeby pampersy otrzymały stawkę 0 proc. VAT — dodaje.