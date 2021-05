Opłata reprograficzna. Kukiz: system jest dziurawy

nemo 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kolejny hipokryta- nie podatek... A co ? Opłata ? Datek ? Darowizna ? Wsparcie ? Jeśli chcesz zarabiać jak AC/DC, Metallica, czy choćby Scooter to twórz coś co ludzie będą chcieli słuchać/czytać i płacić za to; a nie wyciągaj łapę za to tylko, że samozwańczo mienisz się "artystą"- czyli kim ? Jak chcę korzystać to płacę już za Netflix'a/Apple/VOD; a jeśli nie chcę płacić to godzę się na reklamy i udostępnianie danych. Takie to trudne do pojęcia ? Zamiast zakasać rękawy jak każdy w tym chorym kraju i pracować głosicie wszem i wobec jacy to jesteście ważni. Nie jesteście nikomu do niczego potrzebni, trywialnie rzecz ujmując marzy się wam darmowy obiadek na koszt innych. I świetnie by było gdyby za pomocą państwowego bata wydrzeć kasjerce z biedry, po to żeby pani Łepkowska/pan Kukiz mogli mieć na "dostatnie" życie. Przecież są "artystami", a nie harującym motłochem...