PIT 2020. Ulga na dziecko, darowizny czy termomodernizację. Zobacz, ile możesz zyskać

Urzędnik może o tym nie wiedzieć, dlatego warto zajrzeć na portal podatkowy i dopisać ewentualne ulgi, a następnie zaakceptować zeznanie i wysłać je do urzędu skarbowego. Czasu zostało mało, bo ostateczny termin upływa 30 kwietnia, czyli w najbliższy piątek.

Nie warto też rezygnować z ulg, bo można dzięki nim całkiem sporo zaoszczędzić. Na początek ulga na dziecko. To zdecydowanie najpopularniejsze odliczenie od podatku w polskim systemie.

Prawie 7 tys. zł na dzieci

Z ulgi nie zawsze skorzystają rodzice jedynaka. Dla nich wprowadzono bowiem limit dochodów, wynoszący 56 tys. zł na osobę lub 112 tys. zł na oboje rodziców. Jeśli rodzice zarabiają więcej, to przy jednym dziecku z ulgi nie skorzystają. Ale już przy liczniejszym potomstwie dochody znaczenia nie mają.

Ulga termomodernizacyjna. Średnio 14 tys. zł na osobę

Prawdziwym hitem ostatnich lat jest ulga termomodernizacyjna. Polacy bowiem masowo ruszyli do inwestycji w swoje domy i mieszkania. Wymieniają okna, zmieniają piec z węglowego na bardziej ekologiczny albo montują panele fotowoltaiczne na dachu. I rozliczają dzięki temu ulgę na termomodernizację.

Wszystkie darowizny dla szpitali, przychodni i innych tego typu instytucji mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym. I to często podwójnie. Tłumaczy to rząd na swoich stronach. Jeśli przekazaliśmy darowiznę:

Ulga na darowizny. Nie tylko pieniądze

Dorosły człowiek może oddać do 2,7 l krwi lub do 25 l osocza rocznie. Stawka na potrzeby fiskusa to 130 zł za litr. Można więc maksymalnie odliczyć 351 zł rocznie za oddanie krwi pełnej, a za osocze maksymalnie 3250 zł rocznie.