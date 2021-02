PIT 2021. Ulga na dziecko z problemami. Rozliczasz się przez e-PIT? Uważaj! Możesz stracić pieniądze

O problemie z ulgą na dziecko Polacy informują w mediach społecznościowych. Swój przykład opisała jedna z matek. Rozlicza się wspólnie z mężem, razem mają dochód poniżej 112 tys., czyli uprawniający do ulgi.

"Co robi program? Na jedno dziecko rozlicza nam ulgę w całości (tj. w kwocie 1112,04 zł za cały rok – red.), a na drugie, studiujące, bierze tylko połowę stawki. Kiedy chcę poprawić ten błąd, również na całość stawki, to mi nie pozwala. Czy to e-PIT jest źle skonstruowany, czy ja o czymś nie wiem?!" - dopytuje kobieta.

Pod wpisem kobiety widnieje ponad trzydzieści kolejnych postów od innych osób - dodajmy księgowych i kadrowych, bo to forum tematyczne - które miały podobny problem. Im również system nie chciał naliczyć pełnej stawki za drugie dziecko, chociaż się ona należała.

Jak twierdzą zgodnie kadrowe, w miejscu, które należy odznaczyć, gdy jest się uprawnionym do ulgi na dziecko za 2020 r. przez pełne 12 miesięcy, widniała "kłódeczka", której nie można było usunąć i wprowadzić poprawnych kwot.

"Mamy dwoje dzieci. Najmłodsze ma w tej chwili rok i 11 miesięcy. Za pierwsze dziecko odlicza nam ulgę w całości, a drugie tylko połowę stawki, czyli 556 zł. I nie mogę tego zmienić, bo pojawia się informacja o błędzie i odrzuca mi zeznanie. Sprawdziłam też, że wystarcza nam podatku na odliczenie obojga dzieci" - pisze kolejna kobieta.

"Nie wiem, co w tej sytuacji zrobić? To kilkaset złotych do tyłu. Pozostaje chyba tylko odrzucić to zeznanie na e-PIT i złożyć je w formie papierowej, no, ale to oznacza, że będę czekała na pieniądze nawet do trzech miesięcy" - skarży się.

Twój e-PIT. Uważaj, co zatwierdzasz

Eksperci ostrzegają, że problem faktycznie istnieje. I nic w tej kwestii nie zmieniło się od ubiegłego roku. - System Twój e-PIT z automatu błędnie przypisuje ulgę przy większej liczbie dzieci, jeśli jedno z nich urodziło się w trakcie roku podatkowego, za który składamy zeznanie - przyznaje Przemysław Karwacki, doradca podatkowy w EY.

Ekspert podaje też inny przykład błędu. W prawidłowym rozliczeniu ulga na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 miesięcznie (1112,04 zł rocznie), a na trzecie – 166,67 (2000,04 zł rocznie).

Tę kwotę ulgi na trzecie dziecko wylicza się proporcjonalnie od miesiąca urodzenia (np. na dziecko urodzone w lipcu przysługuje tylko połowa rocznej kwoty).

- Błąd systemu polega na tym, że z automatu jest wpisana pełna ulga na trzecie dziecko według wyższej kwoty lub proporcja nalicza się wg kwoty najniższej (1112,04) - zwraca uwagę doradca podatkowy.

W zależności od wersji może to więc prowadzić to do zawyżenia lub zaniżenia ulgi.

Co to oznacza? W tym pierwszym przypadku, po złożeniu takiego zeznania, urząd skarbowy wezwie nas do złożenia korekty i w wielu sytuacjach do zwrotu części nadpłaty.

Osoby z trójką dzieci zwykle dostają nadpłatę podatku w ciągu kilku dni, jeszcze zanim urzędnicy zdążą zareagować z wezwaniem do korekty.

Urzędy skarbowe nie mają aktualnych danych

To nie wszystkie pułapki, w które możemy wpaść, wysyłając e-deklarację bez uprzedniej, dokładnej weryfikacji wpisanych tam danych. Błędy zdarzają się na różnych etapach, dlatego prawidłowość rozliczenia ulgi można, a nawet trzeba zweryfikować w części C załącznika PIT/O.

A jak problemy z prawidłowymi rozliczeniami tłumaczy Ministerstwo Finansów?

W komunikacie prasowym przysłanym do naszej redakcji urzędnicy tłumaczą, że w usłudze Twój e-PIT faktycznie zaproponowane jest odliczenie ulgi na dzieci na podstawie danych wskazanych w rozliczeniu za rok 2019 (składanych w 2020 r.).

"Jeśli więc rodzic w roku 2019 wykazał ulgę na jedno dziecko w pełnej wysokości za 12 miesięcy, a na drugie dziecko w połowie kwoty za 6 miesięcy, to do zeznania za 2020 r. zostanie taka ulga przeniesiona w sposób analogiczny" - czytamy.

"Jeśli natomiast dziecko urodziło się w 2019 r. - np. w lipcu - i podatnik skorzystał z ulgi na dziecko za 6 miesięcy, to informacja ta jest uwzględniona w tej właśnie wysokości w zeznaniu za 2020 r. (zgodnie z art. 45cd ust. 1 ustawy o PIT)" – wyjaśnia dalej MF.

A co z dziećmi, które w 2020 r. ukończyły 18 lat, ale podjęły dalszą naukę? W tym przypadku, jak przyznaje resort, sami musimy edytować dane i wpisać ulgę w pełnej wysokości.

Jeśli natomiast system nie pozwala na edycję tych danych, wówczas najlepiej jest odrzucić takie e-zeznanie i samemu, już drogą tradycyjną, złożyć swoją wersję na papierze.

Tyle że wtedy urząd skarbowy będzie miał na rozliczenie zwykłej deklaracji już nie 30 dni jak w przypadku e-zeznania, ale 90 dni.

A co jeśli już zatwierdziliśmy błędnie wystawioną e-deklarację? Wówczas powinniśmy złożyć do niej korektę.

Ulga na dziecko - warto znać zasady

Rozliczenie ulgi na dzieci nie jest proste. O czym trzeba pamiętać? Oto kilka wskazówek Małgorzaty Samborskiej, doradcy podatkowego i partnera w firmie Grant Thornton.

Ulga podatkowa przysługuje na:

1. każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat;

2. każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

3. na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz gdy jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody, również te zwolnione z opodatkowania z uwagi na ulgę dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Warto wiedzieć, że:

1. Ulgi na dzieci urodzone w 2020 r. znajdą się automatycznie w e-zeznaniu, dzięki integracji usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL;

2. Zawsze warto zweryfikować, czy określone dane (np. podział ulgi między małżonków), ale wskazanie prawa do ulgi wyłącznie w określonych miesiącach z poprzedniego roku nie zostały "przeniesione" do zeznania bieżącego;

3. Na pewno jest tak, że jeżeli podatnik w PIT/O za 2019 r. wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy, ulga ta jest przeniesiona i przypisana temu podatnikowi;

4. Jeżeli dziecko powyżej 18 roku życia studiuje, to ulga nie jest automatycznie uwzględniona. Automat nie dotyczy bowiem pełnoletnich dzieci, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych i osób, które studiują za granicą.

W niektórych przypadkach ulga na dziecko przysługuje tylko za część roku.

Ma to w szczególności miejsce w roku urodzenia dziecka. Ulga przysługuje za każdy miesiąc, w którym dziecko było już na świecie, a więc również za miesiąc, w którym przyszło ono na świat.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku dzieci, które kończą pełnoletność i nie zamierzają dalej się uczyć.

Sytuacja jest już bardziej skomplikowana w przypadku:

• ucznia kontynuującego naukę w szkole - ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku

podatkowego;

• maturzysty, który nie kontynuuje nauki - ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi;

• maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej - ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego;

• studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) - ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie;

• studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki - ulga przysługuje do października włącznie.

