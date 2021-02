Podatek handlowy. PiS czeka na wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE nie rozstrzygnął jeszcze, czy Polska ma prawo do pobierania podatku handlowego od największych sieci. Licząc na pozytywne rozstrzygnięcie, nasz kraj wprowadził go z początkiem roku. Pierwsza płatność, za styczeń, dokonana musi zostać przez płatników do 25 lutego. Jeśli jednak Polska przegra, będzie musiała zwrócić pieniądze.