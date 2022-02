Polski Ład uderza w samotnych rodziców. "Mam czwórkę dzieci i nie widzę, bym coś tracił"

Dixa 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jestem wdową, gdyby mój maz żył nowy ład przy tym samym dochodzie dal by korzyści , jednak gdy sama mam 2 dzieci na utrzymaniu rozlicza mnie jak singla od kwoty renty dzieci zastępującej dochód zmarłego pochodzący z jego składek i podatków , mam brak kwoty wolnej za która to rentę mam domiar podatkowy 9600 zł. Brak wspólnego rozliczenia. Za to maz z niepracująca żona ma 2 kwoty wolne i może podzielić dochód , strata vs malzenstwo 14800 tys. A zostałam z kredytem hipotecznym wziętym na dochody męża i moje. To jest opiekuńcze państwo samotni rodzice wybierajcie albo w tym miesiącu jecie albo spłacanie kredyt hipoteczny….