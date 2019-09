Pomysł opodatkowania napojów z cukrem. Bo Polacy spożywają go zbyt dużo

W ostatnim raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia oszacowano, że już ok. 1,4 tys. zgonów rocznie spowodowanych jest spożyciem napojów z cukrem. Do 2025 roku zwiększy się liczba cukrzyków w społeczeństwie o niemal milion z nas – kolejne ok. 350 tys. Polaków będzie musiało zmagać się z nadciśnieniem.