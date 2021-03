Reforma PiS. Na początek podatki. "Najniżej opłacani oddają najwięcej ze swojej pensji"

Zmiany w podatkach. Skąd pomysł? - Mamy problem z klinem podatkowym. On jest bardzo wysoki dla osób, które mają niskie wynagrodzenia. Np. osoba na płacy minimalnej oddaje 40 proc. swojej pensji brutto na składki i podatki. To jeden z najwyższych wyników w UE – mówił w programie "Money. To się liczy" Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak dodał, ma to swoje konsekwencje: m.in. spada jakość zatrudnienia, pracownicy są wypędzani do szarej strefy, ponieważ część wynagrodzenia jest wypłacana oficjalnie, a część pod stołem.