Rewolucja w podatkach jeszcze później? 10 tys. zgłoszeń

Mnb 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Żadna obietnica tej koalicji nie będzie spełniona, bo te obietnice rzekome to było oszustwo, aby wygrać wybory. A tak Tusk zapewniał na wiecach, że wszystko mają policzone, przeanalizowane i gdy tylko wygramy wybory w 100 dniach te 100 obietnic naszych zrealizujemy i zapewniam was, ale musicie dać nam wygrać. A co teraz mamy teatr z komisjami śledczymi, aby udowodnić, że PIS rozkradl kasę i niestety nie możemy żadnej obietnicy dla was spełnić. Jak można było tak oszukać, ale przecież gdy PO z PSL rządzili to było to samo pieniędzy nie ma i nie będzie i tak było i tak będzie. Kto na nich zagłosował na takich oszustów.