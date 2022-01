Rolnicy rezygnują z produkcji żywności. Lider AgroUnii: na nawozy trzeba wydać cztery pensje

- Nie powtarzajmy absurdów o tym, że obniżka VAT na nawozy sprawi, że w sklepach będzie taniej – powiedział w programie "Newsroom" WP Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. - Większość rolników, którzy prowadzą gospodarstwa, są „vatowcami”. I tym małym gospodarstwom obniżka VAT pomoże, o to walczyliśmy. Ale nie oszukujmy się, że to obniży ceny. Rolnicy całkowicie stracili zaufanie do Prawa i Sprawiedliwości. Rząd podsłuchuje, a nie słucha i w tym jest największy problem. Spotkaliśmy się z ministrem rolnictwa, ale on bezradnie rozkłada ręce. Prosimy o to, by spółki Skarbu Państwa obniżyły ceny nawozów dla polskich rolników, a zarabiały na eksporcie. To może realnie obniżyć koszty produkcji żywności i przełożyć się na ceny. Tu już nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o to, że rolnicy rezygnują z produkcji żywności. Większość z nich wykonuje dwa zawody. Spotkałem policjanta, który mi powiedział, że ma kilka hektarów ziemi po ojcu. Powiedział mi, że na nawozy musi...