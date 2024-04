Rośnie VAT na żywność, spada na usługi kosmetyczne. Zmiany w podatkach

Od 1 kwietnia znika zerowy VAT na żywność. Decyzją rządu podatek wróci do swojej normalnej wysokości. To oznacza, że będziemy płacić więcej w sklepach za produkty spożywcze. To jednak nie koniec zmian. Od poniedziałku spada VAT na usługi kosmetyczne, gdyż premier obiecał to wcześniej branży beauty.