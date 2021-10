Rząd walczy z pracą na czarno. Będą duże zmiany

Za nielegalne zatrudnienie odpowie tylko pracodawca

A co grozi nieuczciwemu pracodawcy? "Rz" wyjaśnia, że będzie on musiał m.in. doliczyć do swoich przychodów z biznesu wynagrodzenie pracownika. "I zapłacić od niego podatek. Czeka go też dodatkowa sankcja. Za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno, będzie musiał naliczyć sobie przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. I także odprowadzić od tego podatek. Ten przychód, zgodnie z nowymi przepisami, powstanie na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia" - pisze gazeta.