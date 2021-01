Skarbówka wytypowała warsztaty samochodowe, które nie mają kas. Kończy się ogólnopolska kontrola

Do 29 stycznia skarbówka prowadzi kontrole w warsztatach samochodowych. - Dotyczy to obowiązku, który na te firmy został nałożony już rok temu, obowiązku posiadania kasy fiskalnej online. Sprawdzamy, czy firma dokonuje rejestracji obrotu na kasie fiskalnej - wyjaśniała w programie "Money. To się liczy" Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej. Podkreślała, że nie jest to działanie masowe, a skierowane do tych podmiotów, "o których wiemy, że tej kasy online nie mają". Jak dodała, podmioty zostały wytypowane w drodze analizy ryzyka. - Głównym celem jest zapewnienie równych zasad gry rynkowej. Mandaty, które nakładamy są w przedziale 300-500 zł - powiedziała.