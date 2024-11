Czas do końca grudnia. Skarbówka zwróci 3 tys. zł. Jest warunek

Kto nie ma dzialalnosci i milionow odlozonych, a jest np na etacie to powinien pomyslec i takich IKZE i IKE plus PPK. Te trzy plus dobra gospodarnosc (oszczedne zycie) moze pomoc jesli ktos dozyje emerytury, a jak nie (chlopy) to odziedziczy ktos dobro zamiast długów.