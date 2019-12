Szef skarbówki: już niedługo wszystko załatwimy przez internet

- Oczywiście on nie ruszy w pełni w 2020 r., ale na pewno do tego istotnie się przybliżymy. Zależy nam, aby uczciwy [podatnik] nie musiał mieć żadnego kontaktu z organami skarbowymi, a wszystkie sprawy załatwiał przez internet - powiedział również Walczak.

Zapowiedział również "odmiejscowienie" pewnych czynności skarbówki. Co się konkretnie będzie pod tym kryć?

- Chodzi o to, by podatnik mógł się rozliczyć z każdego miejsca w kraju, tym samym urzędy mogłyby rozliczać firmy niekoniecznie znajdujące się na ich terenie. Dzięki temu zlikwidujemy patologię, która polega na migracji firm z jednych urzędów skarbowych do innych - dodał Walczak.