Szykuje się cios w portfele miliona przedsiębiorców. Niektórzy mogą nie sprostać

Jak przypomina Piotr Juszczyk z InFakt, wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2024 roku wyniosło 8549,18 zł, co oznacza wzrost o 781,33 zł w porównaniu do roku 2023.

Składka zdrowotna w 2025 roku. Nowe stawki dla ryczałtowców

Podstawa składki zdrowotnej dla ryczałtowców obliczana jest w trzech progach przychodowych. Dla przychodów do 60 000 zł wynosi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł jest to 100 proc. przeciętnej płacy. Natomiast dla przychodów powyżej 300 000 zł podstawa wynosi 180 proc.

W oparciu o przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału 2024 roku, miesięczne składki zdrowotne w 2025 roku wynoszą: 461,66 zł dla przychodów do 60 000 zł (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

769,43 zł dla przychodów od 60 000 zł do 300 000 zł (100 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

1384,97 zł dla przychodów powyżej 300 000 zł (180 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim wynosi odpowiednio 42,20 zł, 70,32 zł i 126,58 zł miesięcznie - wylicza dla money.pl Piotr Juszczyk. To oznacza, że w skali roku przedsiębiorcy zapłacą więcej od 500 do 1500 zł więcej.

"Zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców, wprowadzone przez Polski Ład nie zmieniły się w 2025 r. Wysokość składki uzależniona jest od kwoty rocznego przychodu osoby rozliczającej się ryczałtem oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku" - tłumaczy dyrektor Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy Marek Gadacz.

Dodaje, że "skoro w ubiegłym roku obserwowaliśmy wzrost przeciętnych wynagrodzeń w stosunku do roku 2023, to konsekwentnie wzrasta również składka zdrowotna".

Warto zauważyć, że ryczałtowców nie objęła zmiana przepisów dotycząca obniżenia minimalnej składki zdrowotnej. Co prawda w ubiegłym roku pojawiały się propozycje zmniejszenia kosztów składek dla przedsiębiorców, niemniej pozostały w sferze planów - podkreśla Gadacz.

Niektórzy będą musieli dopłacić

Warto także zauważyć, że część przedsiębiorców na ryczałcie będzie musiała dopłacić składki za 2024 rok. Wynika to z zasad rozliczania - wyższa składka obowiązuje po przekroczeniu progu przychodów za cały rok, co prowadzi do dopłaty w rozliczeniu rocznym. System ten może dotknąć nie tylko tych, których przychody wzrosły, ale także tych przekraczających ustalony limit.

Ryczałtowcy mogą też wybrać opcję opłacania składek na podstawie przychodów z poprzedniego roku, co skutkuje stałą opłatą przez cały rok. Jednak muszą również dokonać dopłaty, jeśli bieżące przychody przekraczają te z minionego roku oraz przewyższają ustalone limity.

Według danych Ministerstwa Finansów w Polsce blisko milion przedsiębiorców rozlicza się w formie ryczałtu.

Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców komentuje

"Ostatnie zmiany w przepisach dotyczących składek zdrowotnych nie objęły przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie. Pierwotne zmiany w regulacjach dotyczących składki zdrowotnej zostały wprowadzone z myślą o poprawie systemu ochrony zdrowia, ale niestety w praktyce mogą one wpłynąć na dodatkowe obciążenia finansowe, szczególnie dla małych firm, które ledwie wiążą koniec z końcem" - komentuje dla money.pl rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Jak zauważa, wprowadzając takie zmiany, należy brać pod uwagę specyfikę działalności małych przedsiębiorstw. Nie każda firma ma wystarczające zasoby, by sprostać wyższym świadczeniom, co może prowadzić do problemów z utrzymaniem płynności finansowej czy nawet funkcjonowania na rynku.

Zdaniem Majewskiej kluczowe jest kontynuowanie dialogu z przedstawicielami sektora MŚP.

"Tylko poprzez dostosowanie przepisów do rzeczywistych potrzeb i możliwości przedsiębiorców możliwe będzie stworzenie systemu, który z jednej strony wzmocni ochronę zdrowia, a z drugiej nie doprowadzi do nadmiernego obciążenia finansowego dla małych firm" - podkreśla.

Magda Żugier, dziennikarka money.pl

