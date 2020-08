Taksówką z firmy do domu bez PIT, ale bilet autobusowy już z podatkiem

Wydana kilka dni temu przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.339.2020.1.JK3 dotyczyła sytuacji, w której pracodawca zdecydował się finansować swoim pracownikom dojazdy po pracy do domu taksówką. Uzasadnieniem miała być późna pora kończenia pracy i ograniczenia w dostępie do komunikacji miejskiej.

Organ podatkowy uznał, że takie świadczenie nie generuje po ich stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Wyjaśnił, że wydatki ponoszone będą bowiem w interesie pracodawcy. Oznacza to, że pracownicy nie otrzymują od pracodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Świadczenia otrzymane od pracodawcy pozostają w związku z pracą w godzinach pracy jak i poza godzinami pracy.

W konsekwencji, firma nie będzie zobowiązany z tego tytułu do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dyrektor KIS przypomniał o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Wynika z niego, że przychodem pracownika z tytułu świadczeń nieodpłatnych mogą być uznane tylko takie świadczenia, które spełniają łącznie następujące wymogi:

- Wydaje się, że interpretacja nie mogła być niekorzystna dla pytającego. Zapewnienie pracownikom dojazdu leży wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie samych pracowników, którzy – gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków służbowych – nie mieliby powodu do korzystania z tej usługi i nie generuje po stronie pracowników przychodów – komentuje Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX PFK.

Ekspert apeluje jednak do ustawodawcy, aby przeanalizował możliwości kompleksowego rozwiązania problemu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Liczba problemów z tym związanych przekładająca się na czasochłonność wielu ludzi (zarówno po stronie biznesu, jak również pracowników administracji publicznej czy sądów administracyjnych), jego zdaniem, jest zdecydowanie większa, niż zyski budżetu państwa z tego tytułu.

- Wydawać by się mogło, że powinny być rozwiane wszelkie niejasności, dotyczące rozpoznawania czy dane świadczenie jest uznawane za przychód dla pracownika, czy też nie. Niestety pracodawcy nadal mają dużo wątpliwości w tej kwestii, jako że art. 12 ust. 1 ustawy o PIT dość ogólnie opisuje, co jest uznawane za przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – podkreśla Sławomir Gulczyński.

Tak jak potwierdzają eksperci, doprecyzowanie przepisów w zakresie nieodpłatnych świadczeń pracowniczych jest konieczne. Zwłaszcza, że skarbówka ma odmienne podejście do dojazdów z pracy i do pracy komunikacją miejską. Firma, która zdecyduje się na sfinansowanie swoim pracownikom biletów miesięcznych, ma obowiązek doliczyć im jego wartość do przychodów ze stosunku pracy i pobrać zaliczkę na PIT. Pracownik od biletu kupionego przez firmę musi więc zapłacić podatek.