Rząd szykuje zmiany w podatku od deszczu. Więcej Polaków zapłaci tę daninę

Podatek od deszczu od 2022 roku obejmie znacznie więcej osób niż dotychczas. Obecne regulacje obowiązują na podstawie Prawo wodnego i dotyczą znacznie węższej grupy. Tego typu opłaty obwiązują nie tylko w Polsce, ale także w USA, Szwecji, Niemczech czy Korei Południowej. Po zmianach będą go musiały płacić także wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowe, szkoły i zakłady pracy.

Podatek od deszczu naliczany jest z tytułu utraconej retencji. Obowiązuje on w Polsce od 1 stycznia 2018 roku. Płacą go właściciele nieruchomości o powierzchni co najmniej 3,5 tys. mkw. z 70 proc. zabudowaniem.