Tego premier nie powiedział, mówiąc o finansach Polski

maruda 10 min. temu

Panowie pijarowcy z rządu, czym wy się cieszycie odnośnie podatków, że co że w budżecie przybywa kasy z płaconych przez nas, szarą masę pracującą na wasze ciepłe posadki. Zamrożenie vat-u nie oznacza zmniejszenia tej waszej ekonomicznej inflacji, ponieważ w to miejsce wprowadzacie nowe podatki, których jest chyba najwięcej w całej Europie ale czego się nie robi aby umilić nam życie. To jedno a drugie oblicze to wydatki na całą tą otoczkę związaną z działaniami wojennymi, które odczuwa prawie każda rodzina mieszkająca w Polsce, ile można tego słuchać, tej całej propagandy że tylko daj i daj, nie wspomnę tutaj o wciąganiu nas, Polaków w wir tej wojny przez p.o. prezydenta niejakiego Andżeja i całej świty ekspertów, która w razie W wsiądzie do samolotów i odleci w siną dal. O ściąganiu studentów z Afryki nie wspomnę (pokazał mi jeden z nich zdjęcie oferty z jednej z Polskich uczelni dla niego i jego rodziny) i nie tylko z tych rejonów, dla zasiedlenia naszego kraju, o takich rzeczach jest cicho ale o aferach miedzy tymi pseudopolitykami rejwach na całego, byle tłum miał o czym porozmawiać a my w tym czasie znowu coś przepchniemy po cichaczu i to bez sprzeciwu opozycji, przypadek, który mnie dziwi. Życzę zdrowia.