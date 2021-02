Twój e-PIT. Od czwartku przerwa techniczna, potrwa kilka dni

Jack 5 godz. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Od pierwszego dnia funkcjonowania e-urzędu próbowałem złożyć korektę jednego z zeznań złożonych w latach ubiegłych. W pierwszy dzień straciłem 3 godziny, drugiego dwie, w trzecim dniu godzinę. W kolejnych dniach ustawicznie próbowałem w różnych godzinach (w tym również w nocnych). Niestety jedyne co uzyskiwałem, to przy jakiejkolwiek probie zmiany, system się wyłączał i pojawiał się komunikat. Poprawnie wylogowałeś się z systemu. Takie to ułatwienie - narzędzie wprost genialne.