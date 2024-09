Ulgi na razie nie ma. Ucierpieli przez powódź, a zapłacą podatek od odszkodowań

Cytowana w gazecie radca prawny, doradca podatkowy, partner w MDDP Monika Dziedzic wyjaśniła, że do odszkodowań za zniszczone towary czy surowce nie pasuje żadne ze zwolnień, ani z ustaw o PIT lub CIT, ani ze specjalnych przepisów przeciwpowodziowych .

Dziennik zwrócił uwagę, że jedyne, co przysługuje przedsiębiorcom, to zwolnienie dla odszkodowań za zniszczone środki trwałe, które jest jednak mocno ograniczone. Przypomina też, że przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek powodzi, ale mimo to chcą dalej prowadzić działalność mają otrzymać nowe świadczenie - po kilkanaście tysięcy złotych na każdego ubezpieczonego (pracownika czy zleceniobiorcę).