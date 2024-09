Ważne zmiany dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt

Kancelaria premiera wyjaśnia. Małe firmy skorzystają

Kancelaria premiera poinformowała, że obecnie mała firma, która prowadzi działalność gospodarczą w innych państwach UE, w których nie posiada siedziby działalności gospodarczej, musi co do zasady zarejestrować się do celów VAT i wypełniać obowiązki związane z VAT (m.in. składać deklaracje, rozliczać VAT itp.), od pierwszej przeprowadzonej tam transakcji. Trzeba to robić w każdym unijnym państwie, w którym VAT był należny.