"Weź paragon". Skarbówka walczy z szarą strefą i zachęca do składania donosów

Adam N 1973 9 min. temu

Tydzień temu wracałem z Turcji i pech mi dał miejsce koło rodzinki pińcet plus. Boże, jak od nich waliło! Tatuś rodzinki pińcet plus ostatnią kąpiel to chyba w morzu zaliczył, pod warunkiem że akurat był choć trochę w stanie. W samolocie też ledwo trzymał się w fotelu. Jeszcze od załogi kupił butlę Rasputina i prawie połowę wychlał. No ale jak się ma czwórkę rozwrzeszczanych pińcet plusów, to stać tatusia. Nie wiem jakim cudem przeszedł kontrolę paszportową. Ogólnie to mam taki apel do polskich pińcet plusów. Czy od czasu do czasu nie moglibyście się po prostu umyć? O trzeźwości nie wspominam, bo wiem że to niemożliwe. Kupcie sobie żel pod prysznic bądź mydło, nie wszystko musicie przechlać. Nie wiem co to będzie, jak wejdzie to 800 plus.