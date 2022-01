Zbliżają się wypłaty wynagrodzeń. "Totalna paranoja"

– Wynagrodzenia będą realizowane w otoczeniu chaotycznym. Firmy, działy księgowe, działy kadr bombardowane są niemal codziennie nowymi zmianami, informacjami i zapowiedziami zmian. To powoduje totalne zamieszanie. Szczególnie dotyczy to firm dużych, gdzie nie ma możliwości ręcznych korekt. Myślę, że dziś nikt tak naprawdę nie wie, w jakiej formie powinny być dokonywane wypłaty – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. – Wizja dwóch systemów podatkowych w roku 2022 to jest jakaś totalna paranoja. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem – dodał.