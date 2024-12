Zmiany w podatkach. "Minister Andrzej Domański jest zdeterminowany"

- Mamy dyrektywę unijną, która przewiduje raportowanie schematów podatkowych. Wprawdzie obecnie w Unii Europejskiej trwa dyskusja o tym, czy raportowanie schematów jest potrzebne - bo choć zamierzenia były dobre, jako że raportowanie schematów miało umożliwić administracjom państw unijnych szybkie reagowanie na agresywną optymalizację podatkową – to rezultaty są raczej mizerne . Jednak dyrektywa ta przewiduje raportowanie wyłącznie schematów transgranicznych, tymczasem polski ustawodawca wpisał do przepisów raportowanie schematów krajowych – powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Zwrócił uwagę, że do tego dochodzi problem związany z tajemnicą zawodową.

- To wszystko jest zawarte w niejasnych przepisach, do których objaśnienia dodatkowo rozszerzają obowiązki przedsiębiorców. Nic dziwnego, że te przepisy kwestionują przedsiębiorcy. I minister Andrzej Domański jest zdeterminowany, aby obowiązki raportowania w odniesieniu do schematów krajowych ograniczyć nawet o 70 proc. - podkreślił Neneman.