Zakopane podnosi podatki. "Uderzenie w najczulszy punkt"

- Prosiliśmy burmistrza o przedstawienie programu pozyskiwania dodatkowych środków do budżetu i sposobów na walkę z "szarą strefą". Do dnia dzisiejszego żadna z takowych propozycji nie wpadła - powiedział Szczerba. Skrytykował burmistrza za "gigantyczne cięcia w obszarze sportu, kultury i pomocy społecznej."

Czas na "sprawy istotne"

Inny radny Jan Gluc zaapelował do burmistrza, aby "w końcu zajął się sprawami istotnymi dla miasta". Zwrócił uwagę, że choć w Zakopanem powstały trasy biegowe za 18 mln zł, to mistrzostwa Polski w biegach odbędą się z drugiej strony Tatr - na Słowacji.

- Skoro już uchwaliliśmy podatki, to zajmijmy się teraz sprawami istotnymi dla tego miasta , które wyrosło na gruncie sportu i dużych imprez sportowych. Tak proszę państwa działamy - Zakopanem ma piękne trasy biegowe, które zrobiono za 18 mln zł, a na mistrzostwa Polski w biegach narciarskich jedziemy na Słowację - mówił Gluc. Zaapelował do burmistrza o zabieganie i ściąganie imprez sportowych.

Hotele zapłacą więcej

- Będzie to uderzenie w najczulszy organizm tego miasta. To nie jest solidarna danina, bo władze miasta łatwo podnoszą podatki przedsiębiorstwom działającym legalnie, czyli hotelom, którzy płacą wszystkie zobowiązania, ale nie potrafią zweryfikować kilkudziesięciu procent szarej strefy. Uznajemy tego typu zabieg miasta za krzyk rozpaczy, ale trzeba pochylić się nad obszarem, z którego pieniądze są do wyjęcia, czyli nad szarą strefą. Chodzi o tak zwany wynajem krótkoterminowy, czyli właścicieli mieszkań w apartamentowcach, którzy nie płacą stosownych podatków do miasta i nie odprowadzają opłaty miejscowej - powiedział Wagner, cytowany przez PAP.