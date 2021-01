Zmiany w podatkach. Polacy pracujący za granicą mogą nie być zadowoleni

Osoby wykonujące pracę za granicą w wielu przypadkach zapłacą od nowego roku wyższy podatek. Mocno ograniczona zostanie bowiem tzw. ulga abolicyjna. To dzięki niej osoby, które są polskimi rezydentami podatkowymi, ale pracują za granicą, nie musiały dopłacać w Polsce podatku od zarobionych za granicą pieniędzy.

Zmiany na plus odczują rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Do 2 mln euro wzrósł limit przychodów, który pozwala na zastosowanie takiej formy rozliczenia. Dotychczas wynosił on 250 tys. euro.