Zmiany w prawie. Fiskus chce na dłużej blokować konta

Blokady kont przedsiębiorców

Dodatkowo rząd chce wydłużenia czasu blokady konta w razie podejrzenia, że jego właściciel jest zamieszany w wyłudzenia skarbowe. Bez przedstawienia dowodów do tej pory KAS mógł zablokować konto na 72 godziny. Po zmianie przepisów dostanie dodatkową dobę.

"Wśród proponowanych zmian jest też uprawnienie fiskusa do blokowania kont nie tylko firmowych, ale też prywatnych, należących do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W projekcie nazwano taką blokadę 'wstrzymaniem czynności', co oznacza – według uzasadnienia projektu – czasowe ograniczenie korzystania i dysponowania wartościami majątkowymi będącymi przedmiotem czynności prawnej i faktycznej" – czytamy w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".