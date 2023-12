Cały zysk pójdzie na dywidendę. Ubezpieczyciele dostali zielone światło od KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, by firmy ubezpieczeniowe przeznaczyły na dywidendę cały zysk z lat 2022-2023. Jednak w przypadku zysków z ubiegłego roku muszą one mieć na uwadze kwotę już wcześniej przeznaczoną na ten cel.

Oto którzy ubezpieczyciele wypłacą wszystkie zyski w ramach dywidendy

Jednak nie zrobią tego wszystkie podmioty z tego sektora. KNF zaleciła bowiem, by wypłacili ją ubezpieczyciele, którzy spełniają wszystkie określone kryteria, czyli te, które:

Dodatkowe zalecenia KNF

To nie wszystko. Zakłady, które speniają powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji o dywidendach powinny uwzględnić jeszcze jedno: dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. Chodzi o zabezpieczenie pieniędzy np. na zwiększenie odporności w związku ze zmianami w otoczeniu rynkowym i prawnym.

KNF wymienia przede wszystkim dużą niepewność co do perspektywy makroekonomicznej, co dotyczy m.in. inflacji, stóp procentowych, kursów walut, surowców energetycznych czy też efektów aktualnie trwających konfliktów zbrojnych.