Nie wykupił OC. Teraz ma 4,7 mln zł długu

Niech mi ktoś wyjaśni, jak ten kierowca spłaci 4,7mln??? Facet, który jechał samochodem z czasów PRL'u, nie miał na OC... pewnie jakiś milioner z minimalną krajową??? Co to za idiotyzmy ładowanie takich kar, 100,200,300 tys a skąd oni mają na to wziąć??? To taka kara śmierci na niewypłacalnych ludziach, bo za 1000 zł nie da się wyżyć!!! Kara musi być, ale rozsądna, aby ten gość nadal mógł żyć i pracować!!!