Polacy coraz częściej wyłudzają odszkodowania. Nawet z polis na życie

Złodzieje skarżą się na złodziei. A jak to możliwe, że ubezpieczyciel chce mi dać na naprawę szkody we własnym zakresie 450 zł, a gdy się na to nie zgadzam i auto idzie do naprawy przez warsztat, który wystawia fakturę ubezpieczycielowi na 4300 zł i jest ok. Ja czuję się jakby ubezpieczyciel chciał mnie okraść na 3850 zł.