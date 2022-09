Stawki OC poszły w górę o blisko 50 zł. To dopiero początek podwyżek

O tyle wzrosną stawki OC

Kierowców optymizmem nie napawają w szczególności dane za sierpień. Według wyliczeń porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl, na które powołuje się "Fakt", w ubiegłym miesiącu przeciętna składka oferowana kierowcom w sieci wyniosła 1301 zł. To najwyższy poziom od blisko dwóch lat. Podwyżka średniego kosztu OC względem lipca wyniosła ok. 2 proc. W ujęciu rocznym (sierpień 2021 r. - sierpień 2022 r.), średnia składka OC wzrosła o ok. 4 proc., z 1255 zł do 1301 zł.