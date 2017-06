Miliardy złotych z dywidend do rozdania w czerwcu. Na wypłatę czeka m.in. wicepremier Morawiecki

Fot. Piotr Jedzura/REPORTER

Co najmniej 1,5 mld zł w dywidendach wypłacą giełdowe spółki w czerwcu. Prawie dwukrotnie większa pula pieniędzy do podziału będzie w lipcu, a możliwość załapania się na część tej kwoty ma w najbliższych tygodniach niemal każdy, kto kupi konkretnego dnia akcje banku Pekao, Handlowego, Netii czy Rainbow Tours. Na prawie 75 tys. zł od BZ WBK może liczyć wicepremier Mateusz Morawiecki.

Rozkręca się sezon wypłat dywidend. Kolejne duże spółki z warszawskiej giełdy dzielą się zyskami. W czerwcu przelew na konta inwestorów wykona co najmniej 40 firm. Tylko kilkanaście najciekawszych podmiotów przekaże w tym miesiącu w sumie ponad 1,5 mld zł.

Zdecydowanie najbardziej hojny będzie Bank Zachodni WBK - posiadacze jego akcji zainkasują 536 mln zł. Większość tej kwoty trafi za granicę, a dokładniej do Hiszpanii. Głównym właścicielem banku, z udziałem prawie 70 proc., jest pochodzący właśnie z tego kraju Bank Santander. Reszta pieniędzy zostanie w kraju. Jednym z adresatów dywidendy będzie Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister finansów.

Według informacji zamieszczonych przez Morawieckiego w oświadczeniu majątkowym ma on na swoim rachunku maklerskim 13 711 akcji BZ WBK wartych około 4,6 mln zł. Na każdą otrzyma 5,4 zł dywidendy, co da 74 tys. zł płatne 14 czerwca. Wszystko wskazuje jednak na to, że te kilkadziesiąt tysięcy będzie pożytecznie wykorzystane, bo wicepremier zobowiązał się do przekazania ich na cele charytatywne.

"Dywidendy, które otrzymam z tytułu wszelkich posiadanych i wymienionych w niniejszym oświadczeniu akcji, w całości przeznaczę w czasie pełnienia przeze mnie funkcji ministerialnych na cele społeczne i charytatywne" - czytamy w oświadczeniu majątkowym Morawieckiego.

Dywidendy dla każdego. Setki milionów do podziału

Dywidenda z BZ WBK nie jest wielkim przywilejem. Tak naprawdę każdy, kto tylko posiada rachunek maklerski, mógł - tak jak wicepremier - uczestniczyć w podziale zysków banku. Wystarczyło mieć 29 maja co najmniej jedną akcję BZ WBK. Tego dnia przypadał tzw. "dzień dywidendy", w którym bank ustalał listę aktualnych akcjonariuszy. Kolejnego można było już je sprzedać, a i tak przelew trafiłby na konto 14 czerwca. Więcej na temat możliwości uzyskania dywidend i związanych z tym konsekwencji pisaliśmy już przy okazji majowego podsumowania.

Spółek, które w czerwcu wypłaciły lub są jeszcze przed wypłatą setek milionów złotych z zysków wypracowanych w ubiegłym roku, jest więcej. Po 15 zł na akcję wartą obecnie około 237 zł wypłacił w poniedziałek 5 czerwca Budimex. Grupa znana m.in. z budowy dróg w Polsce w sumie rozdysponowała w ten sposób 382 mln zł.

Wybrane spółki giełdowe, które wypłacają dywidendę w czerwcu spółka część zysku do podziału dywidenda na akcję stopa dywidendy* dzień wypłaty BZ WBK 536 mln zł 5,40 zł 1,5% 14 czerwca Budimex 382 mln zł 14,99 zł 5,6% 5 czerwca Asseco Poland 250 mln zł 3,01 zł 5,4% 1 czerwca Eurocash 101,5 mln zł 0,73 zł 2,3% 6 czerwca CD Projekt 101 mln zł 1,05 zł 1,4% 13 czerwca YOLO 37,8 mln zł 2,85 zł 34,7% 9 czerwca Wawel 30 mln zł 20 zł 1,8% 9 czerwca ATM Grupa 18,5 mln zł 0,22 zł 5,0% 2 czerwca i2 Development 18,4 mln zł 1,90 zł 9,2% 6 czerwca Tarczyński 7,4 mln zł 0,65 zł 5,4% 14 czerwca Fabryki Mebli Forte 4,8 mln zł 0,20 zł 0,3% 9 czerwca źródło: komunikaty spółek giełdowych oraz dane strefainwestorów.pl

Kolejność według malejącej kwoty łącznej dywidendy.

* - wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny pojedynczej akcji

Na dzień dziecka ćwierć miliarda złotych do rozdania miał największy polski producent oprogramowania komputerowego Asseco Poland. Setkę przekroczyły jeszcze Eurocash (m.in. właściciel marek sklepów ABC i Delikatesy Centrum) i CD Projekt (producent gier wideo, m.in. sagi "Wiedźmin"). Druga ze spółek wypłatę ma jeszcze przed sobą - planowana jest na 13 czerwca.

W tabeli znajdują się bardziej rozpoznawalne podmioty z warszawskiej giełdy. Wśród nich umieściliśmy mniej znaną firmę pożyczkową o nazwie YOLO (dawne Presco). Może kwota prawie 38 mln zł dywidendy nie powala, ale biorąc pod uwagę, że na jedną akcję kosztującą pod koniec maja nieco ponad 8 zł przypada 2,85 zł, wychodzi stopa zwrotu przekraczająca 30 proc. Ogółem już wynik na poziomie około 5 proc. jest uznawany za atrakcyjny. Z hojności spółki YOLO skorzystają wszyscy posiadacze jej akcji zarejestrowani na dzień 26 maja.

Na jakie dywidendy można się jeszcze załapać?

Na aż tak wysokie stopy dywidend, jak w przypadku YOLO, w najbliższym czasie nie można liczyć, ale i tak w czerwcu prawo do udziału w zyskach przyzna kilka spółek, które też nie skąpią pieniędzmi.

Praktycznie cały zysk za 2016 rok rozda Bank Pekao. To prawie 2,3 mld zł, które po podziale na wszystkie udziały daje 8,68 zł dywidendy na akcję. Obecnie jedna kosztuje na giełdzie nieco ponad 130 zł, co daje zwrot na solidnym poziomie 6,5 proc. Wypłata planowana jest na 6 lipca, ale żeby znaleźć się na liście uprawnionych trzeba mieć zakupione papiery banku najpóźniej 19 czerwca.

To nie jedyny bank, który w najbliższym czasie podzieli się zyskami. W kolejce jest też Bank Handlowy, który jeszcze nie przegłosował ostatecznie dywidendy, ale zarząd rekomenduje przekazanie inwestorom 592 mln zł. Da to 4,53 zł na każdą akcję wartą obecnie około 70 zł. W tym przypadku jest jeszcze trochę czasu, bo planowany dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na końcówkę miesiąca (29 czerwca).

Wybrane spółki giełdowe, które przyznają prawo do dywidendy w czerwcu spółka dzień przyznania prawa do dywidendy** część zysku do podziału dywidenda na akcję stopa dywidendy*** dzień wypłaty Bank Pekao 19 czerwca 2280 mln zł 8,68 zł 6,55% 6 lipca Bank Handlowy* 29 czerwca 592 mln zł 4,53 zł 6,50% 20 lipca Netia 7 czerwca 132 mln zł 0,38 zł 8,30% 6 lipca Dom Development 22 czerwca 125 mln zł 5,05 zł 6,63% 4 lipca Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka 14 czerwca 40,4 mln zł 3,20 zł 4,70% 3 lipca Kruk 27 czerwca 37,5 mln zł 2,00 zł 0,60% 5 lipca Kino Polska TV 30 czerwca 22,4 mln zł 1,13 zł 8,70% wypłata w ratach 18 lipca i 3 października Rainbow Tours* 22 czerwca 14,4 mln zł 1,00 zł 2,30% 6 lipca źródło: komunikaty spółek giełdowych oraz dane strefainwestorów.pl

Kolejność według malejącej kwoty łącznej dywidendy.

* - rekomendacja zarządu, nieprzegłosowana jeszcze przez akcjonariuszy

** - ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy

*** - wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny pojedynczej akcji

Najmniej czasu do zastanowienia miały osoby zainteresowane dywidendą Netii. Środa 7 czerwca godz. 17:00 to był deadline. Choć na jedną akcję przypadało tylko 38 groszy, to potencjał do zysku jest tu wyższy niż w Pekao czy Handlowym. Stosunek do ceny jest korzystniejszy - stopa dywidendy to ponad 8 proc. Tę granicę w najbliższym czasie przekroczy jeszcze tylko Kino Polska TV.

Jeśli uwzględnić jeszcze wypłaty od Dom Development, Śnieżki, Kruka i Rainbow Tours to wychodzi, że inwestorzy mogą załapać się na w sumie ponad 3 mld zł płatne w przyszłym miesiącu. A to tylko wybrane, bardziej rozpoznawalne spółki z grona blisko 40 przyznających prawo do dywidendy w czerwcu.

Każdy, kto zainteresuje się tematem dywidend, powinien jeszcze pamiętać o jednej ważnej rzeczy - podatku. Również tu mamy z nim do czynienia. Podatek od dochodów kapitałowych - potocznie zwany podatkiem Belki - sprawi, że z każdej należnej nam dywidendowej złotówki otrzymamy na konto tylko 81 groszy. Stawka wynosi bowiem 19 proc.