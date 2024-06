Banki miażdżą projekt rządu ws. kredytów. Szef PZB: Popełniono błąd

Pomysł wydłużenia wprowadzonego przez Zjednoczoną Prawicę wakacji kredytowych i - jednocześnie - wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, banki krytykowały w rozmowie z money.pl już pod koniec 2023 r. Wywiad szefa ZBP z wnp.pl to kolejny głos niezadowolenia, tyle że już wprowadzonych w życie zmian.

Szef PZB zauważył, że klienci nie są zainteresowani pomocą z FWK, chociaż jest ona bardziej dla nich korzystna niż wakacje kredytowe. - Pozwala bowiem nie tylko na dopłatę miesiąc po miesiącu, nawet do czterdziestu miesięcy do raty, ale nawet na umorzenie części kapitału . Tymczasem klienci uważają, że wakacje kredytowe są lepsze - mimo że nie ma tu żadnego umorzenia rat - stwierdził prezes Związku Banków Polskich.

Dr Białek wyraził nadzieję, że to ostatni rok wakacji kredytowych, które PiS wprowadził w dobie szalejącej inflacji i rosnących stóp procentowych.

Podatek bankowy do zmiany

Prezes PZB został zapytany o słowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który wystąpił z apelem do sektora bankowego o zwiększenie zakresu jego zaangażowania w finansowanie polskiej gospodarki. Powiedział, że w tym kontekście toczą się rozmowy z resortem na temat podatku bankowego.

- Im bank więcej kredytuje, tym więcej płaci podatku. To jest naturalny czynnik powodujący, że ta aktywność nie jest na takim poziomie, jaki byśmy sobie życzyli. I prosiliśmy o to, by przeanalizować potrzebę zmiany - powiedział dr Białek.