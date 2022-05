Będzie program wsparcia dla kredytobiorców. Premier wskazał, kiedy zajmie się nim rząd

Aaa 27 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mówi się tylko o tych co wzięli kredyty wcześniej wierząc że NBP będzie przynajmniej konsekwentne w swoim działaniu niezgodnym z tym co mówili ekonomiści i dokładaniu podpałki do palącego się pieca a jest jeszcze jedna rzecz której nie biorą pod uwagę. Są tacy co dopiero chcieliby np wybudować dom lub kupić mieszkanie a nie chcą czekać aż w Polsce będzie normalnie lub w to nie wierzą bo stracili zaufanie. Są wykształceni, mają doświadczenie i znają inne języki. Mogą dosyć łatwo znaleźć pracę za granicą w swoim zawodzie. Do tego rata za podobne mieszkanie na zachodzie może być już niższa niż w Polsce. np. rata za porównywalne mieszkanie w Krakowie i Madrycie po przeliczeniu na złotówki jest niższa w Madrycie lub równa. Inne koszty życia przy tej inflacji wyższej niż na zachodzie też już się prawie zrównują. Zresztą może i jedzenie w Polsce jest jeszcze tańsze ale często jest niższej jakości. Żeby tylko zaraz się nie okazało że cała klasa średnia wyjedzie za granicę. Po niej klasa niższa i zostaną w Polsce tylko bogacze co wydają pieniądze zwykle na zagraniczne produkty lub za granicą i biorcy zasiłków. O perspektywicznej lokalizacji bezpośrednio przy rosji nie wspomnę. . .